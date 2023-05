Door Wouter Slot op donderdag 11 mei 2023

Frans beurs maakt pullback

De beurs in Parijs, de CAC 40 index, heeft een aantal sterke maanden acher de rug. De index is vanaf de dieptepunten in oktober vorig jaar hard opgelopen en heeft hierdoor de daling van 2022 volledig goedgemaakt.

De CAC 40 index is onlangs zelfs opwaarts uitgebroken boven de oude hoogtepunten en heeft een nieuwe all-time high op het bord weten te zetten.

De afgelopen weken heeft de Franse beurs wat gas teruggenomen, wat heeft geleid tot een terugtest van de voormalige weestand rond 7.380 punten. Rond dit niveau maakt de index even pas op de plaats.

Wanneer de index hier wordt opgevangen, kan de voormalige weerstand als springplank gaan dienen voor een stijging richting hogere koersniveaus. Het volgende berekende richtpunt wacht rond 8.500 punten.