Door Wouter Slot op maandag 27 februari 2023

Bericht delen via: Kopieer link

Belgische beurs ligt er prima bij

De beurs in Brussel, de Bel 20 index, oogt technisch bezien helemaal niet verkeerd. De index heeft de stijgende trend van de afgelopen maanden al even stilgelegd, maar van een serieuze correctie is zeker geen sprake.

De meeste Europese beurzen moesten afgelopen week een stap terug doen en leken hiermee aan een grotere correctie te beginnen. De opleving van vandaag maakt al wel veel schade ongedaan, maar de kou is zeker nog niet uit de lucht.

De schade bij de Bel 20 index is zeer beperkt gebleven. De Belgische beurs is de afgelopen weken nauwelijks van haar plaats gekomen en consolideert hiermee binnen de langere termijn opgaande fase.

De uitslagen binnen de neutrale bandbreedte worden steeds kleiner, dit wijst er op dat beleggers op meer richtinggevend nieuws wachten en even de kat uit de boom kijken. Indien de index door de dalende toppenlijn weet te breken, zal het beeld weer verder opklaren.

Een opwaartse uitbraak zal de oude opgaande trend een nieuwe impuls geven. Dan komt er ruimte vrij voor een stijging richting hogere koersniveaus.