Door Wouter Slot op dinsdag 21 februari 2023

Duitse beurs blijft goed liggen

Terwijl de beurs in Amsterdam flink wat terrein moet prijsgeven en door de steun van de voorliggende koerstoppen is gezakt, blijft de Duitse beurs netjes liggen.

De DAX index is de afgelopen weken niet ver van haar plaats gekomen, maar hoeft ook niet veel terrein prijs te geven nu de markt wat onder druk komt te staan. Bij de DAX index zien we vanaf begin februari per saldo een neutraal koersverloop boven de steun rond 15.250 punten.

Binnen de neutrale bandbreedte van de afgelopen weken worden de uitslagen steeds kleiner. Beleggers lijken te wachten op nieuwe impulsen. Vooralsnog vindt de recente consolidatiefase plaats binnen de langere termijn opgaande trend. De kans blijft hierdoor groot dat de DAX index binnenkort opwaarts uit zal breken.

Enkel een terugval onder steun 15.250 zal heeft technisch beeld wat doen verzwakken en ruimte vrijmaken voor een grotere correctie.