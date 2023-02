Door Wouter Slot op dinsdag 14 februari 2023

AEX wacht op ASML

De AEX index lijkt vanmiddag even naar richting te zoeken. Na de bekendmaking van de inflatiecijfers uit de VS vanmiddag om 14.30u veerde de beurs in eerste instantie nog goed op, maar al snel draaide het sentiment.

De AEX index heeft de korte termijn stijgende fase afgebroken, maar weet de technische schade nog beperkt te houden. Pas na een duidelijke terugval onder de voormalige weerstand zou de index nog wat verder kunnen corrigeren richting de laatste bodem rond 757,75.

ASML

De AEX lijkt voor nieuwe opwaartse impuls afhankelijk van het koersverloop van zwaargewicht ASML. Al enige tijd bewegen het aandeel en de index vrijwel identiek aan elkaar door de grote weging van het techaandeel. Hoewel ASML de laatste weken wel een stijgend verloop laat zien, ontbreekt even de echte overtuiging.

ASML heeft in de stijging van de afgelopen dagen geen hogere top weten te vormen, terwijl de AEX index dat wel deed. Nu de AEX weer terugvalt, blijkt dat de index het dus niet zonder ASML kan.

ASML dient de correctieve fase binnen de stijgende trend af te breken om weer verder op te kunnen lopen. Zolang de koers boven de laatste bodem rond €604 noteert, oogt het plaatje nog wel positief.