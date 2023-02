Door Wouter Slot op vrijdag 10 februari 2023

Bericht delen via: Kopieer link

Euro Stoxx 50 index houdt stijgende fase intact

De Europese beurzen noteerden vrijdag lager in een markt die blijft twijfelen of de inflatie in de eurozone en de Verenigde Staten wel snel genoeg naar het door de centrale banken gewenste punt daalt. In de loop van de middag is een deel van de verliezen van eerder op de handelsdag wel al goedgemaakt.

De Euro Stoxx 50 index, die het gemiddelde koersverloop van de 50 belangrijkste aandelen uit de landen van de eurozone weergeeft, weet door het herstel van het afgelopen uur de stijgende fase nog net intact te laten.

De Europese index heeft vanaf begin dit jaat een sterke stijging laten zien waarbij het koersverloop de laatste weken is overgegaan in een meer gematigd tempo. Toppen en bodems lopen ver in elkaar over, wat aangeeft dat er momenteel sprake is van gematigde vraag naar Europese aandelen.

Zolang de opgaande trend echter intact is, blijft het technisch beeld positief. Pas als de stijgende fase wordt verlaten, zal het technisch beeld wat schade oplopen en wordt een grotere correctie mogelijk. Eerste steun wacht dan op de bodem van medio januari rond 4.092 punten.