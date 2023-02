Door Wouter Slot op donderdag 2 februari 2023

Duitse beurs breekt uit

De Europese beurzen noteerden donderdag hoger na het rentebesluit van de Federal Reserve en in aanloop naar dat van de Europese Centrale Bank. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,5 procent naar 15.398,20 punten. Voorzitter Jerome Powell van de Fed bevestigde in de persconferentie van woensdagavond dat de afname van de inflatie in de VS is ingezet.

DAX index

De Duitse beurs is door de positieve reactie op de woorden van Powell uitgebroken uit de consolidatiefase van de afgelopen weken. Nu het driehoekspatroon vanaf medio januari is afgebroken, kan de oude opgaande fase worden hervat. De doorbraak boven de top van 17 januari heeft de uitbraak bevestigd.

Indien de uitbraak standhoudt, kan de opmars worden voortgezet richting hogere koersniveaus. Het volgende richtpunt voor de DAX index wacht rond 15.736 punten, de top van precies een jaar geleden. Ook een stijging richting de oude hoogtepunten rond 16.290 punten, de toppen van november 2021 en januari 2022, sluiten we niet uit.