Door Wouter Slot op dinsdag 31 januari 2023

Europese aandelen leven op

Na een zwakke ochtendsessie zijn de Europese aandelenbeurzen vanaf het begin van de middag sterk opgeveerd. Hoewel beleggers in afwachting zijn van de rentebesluiten later deze week, durven de eerste speculanten alvast weer in te stappen.

Bij de meeste Europese indices is het technisch beeld de laatste weken wat meer neutraal. Na de sterke stijging in de eerste weken van het jaar is de opmars stilgevallen en bewegen de beurzen vooral zijwaarts.

Ook de Euro Stoxx 50 index, die de 50 grootste Europese beursgenoteerde bedrijven volgt, laat al enige tijd een vlak koersverloop zien. De index beweegt per saldo zijwaarts tussen steun rond 4.093 punten en weerstand rond 4.197 punten.

Het technisch beeld lijkt wel wat op te klaren nu de index de correctieve fase binnen deze bandbreedte heeft afgebroken. Er kan nu een herstel worden ingezet richting de bovenzijde van de bandbreedte. Pas hierboven zal het beeld verder opklaren en kan de opgaande fase vanaf begin dit jaar weer worden opgepakt.