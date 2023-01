Door Wouter Slot op vrijdag 27 januari 2023

AEX stuit op tussenliggende weerstand

De beurs in Amsterdam komt vandaag per saldo niet ver van haar plaats. Na een positieve start is de index op wat verkoopdruk gestuit en moest een deel van de winst worden prijsgegeven.

De strengere exportregels voor techbedrijven naar China zorgen ervoor dat ASML vandaag een stapje terug moet doen. De zware weging van het aandeel in de index lijkt een grotere stijiging van de AEX vandaag in de weg te staan.

AEX index

De Nederlandse hoofdindex heeft haar hoofd vandaag nogmaals gestoten aan de tussenliggende weerstand rond 750,7 punten. Hier is de index in de afgelopen dagen al vaker op afgeketst. Om verder te verbeteren en de oude top rond 755 punten weer op te kunnen zoeken, dient de index eerst deze horde te overwinnen.

Mocht de herstelfase binnen de bandbreedte worden afgebroken, dan kan ook een terugval richting de bodems rond 735 punten weer plaatsvinden. Vooralsnog blijven we voorzichtig omhoog kijken.