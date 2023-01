Door Wouter Slot op dinsdag 24 januari 2023

Small cap index blijft positief

De Nederlandse small cap index weet net als haar grote broers, de AMX en AEX index, het herstel steeds verder vorm te geven. De ASCX index is vanaf de dieptepunten van oktober vorig jaar inmiddels al 20% gestegen.

De index van de kleinere beursfondsen oogt ook op zeer lange termijn positief. In de maandgrafiek hieronder is goed te zien dat de index bij de correctie van afgelopen jaar is opgevangen rond de oude toppen van 2018 en sterk is opgeveerd. De terugval heeft dus voor een pullback richting de voormalige weerstand gezorgd, waarmee de uitbraak is bevestigd.

Nu de koers weer opwaarts draait, wordt de pullback voltooid en kan het herstel richting de laatste toppen rond 1.462 punten verder vorm krijgen. Een doorbraak hierboven zal de stijgende fase vanaf 2012 een nieuwe impuls geven en ruimte vrijmaken voor een grotere stijging richting nieuwe hoogtepunten.