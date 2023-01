Door Wouter Slot op maandag 23 januari 2023

Franse beurs blijft overtuigen

De Franse beurs ligt er technisch bezien erg sterk bij. De CAC 40 index is onlangs opwaarts door een belangrijke weerstand gebroken en weet deze uitbraak vast te houden.

Met de sterke stijging vanaf begin dit jaar is de index boven de toppen van maart en december vorig jaar gebroken. Hiermee is er ruimte vrijgekomen voor een stijging richting de top van januari vorig jaar rond 7.385 punten. Dit is tevens het all-time high.

Het positieve plaatje blijft intact zolang de Franse index boven de voormalige weerstand noteert. Bij een eventuele correctie zal dit niveau rond 6.825 punten moeten terugkeren als nieuwe steun om de eerdere verbeteringen niet te neutraliseren.