Door Wouter Slot op woensdag 18 januari 2023

Bericht delen via: Kopieer link

Shell heeft meerjarig koersdoel in het vizier

Zwaargewicht Shell wacht al een half jaar op nieuwe impulsen om de stijgende trend te hervatten. Het aandeel laat sinds begin 2021 een opgaand trendkanaal zien waarvan onlangs de onderkant weer is getest. Shell lijkt dus voor te sorteren op een nieuwe opleving.

De koers laat sinds medio 2022 een consolidatiefase zien binnen de opgaande trend. Recent heeft Shell steun gevonden aan de onderkant van de stijgende fase en veert de koers weer op. Hiermee lijkt het aandeel haar opmars richting het koersdoel rond €31,50 op te pakken. Een doorbraak boven de top van eind oktober zal dit bevestigen.

Als we verder uitzoomen, is duidelijk te zien dat er flinke aantrekkingskracht ligt rond €31,50. Hier wachten meerdere oude toppen vanaf het begin van deze eeuw waar de koers telkens naar wist terug te keren. We verwachten daarom dat Shell ook tijdens de huidige stijging dit niveau weer kan gaan opzoeken.