Door Wouter Slot op dinsdag 17 januari 2023

Bericht delen via: Kopieer link

S&P 500 index laat een veelbelovend koersverloop zien

De brede Amerikaanse aandelenindex S&P 500 staat op het punt om een belangrijke horde te nemen op de weg naar een groter herstel.

De S&P 500 index laat vanaf begin vorig jaar een patroon zien van lagere toppen en bodems, wat wijst op een zwakke technische conditie. Na het dieptepunt van oktober is de index echter sterk opgeveerd en in de daling erna is geen nieuw diepetepunt meer bereikt. Er wordt hierdoor een mogelijke hogere koersbodem gevormd, wat kan duiden op een trendomkeer.

Wanneer de dalende toppenlijn over de toppen van het afgelopen jaar wordt doorbroken, zal het beeld verder opklaren en komt er ruimte vrij voor een groter herstel. Zelfs de oude hoogtepunten rond 4.800 punten kunnen dan weer worden opgezocht.

Als we nog wat verder uitzoomen dan valt op dat de correctie van het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden binnen de stijgende fase vanaf 2009. Zodra de dalende toppenlijn in de grafiek hierboven wordt doorbroken, zal de langetermijn correctieve fase worden afgerond en kan de oude stijgende trend een nieuwe impuls krijgen.

De index vormt dan een hogere koersbodem ruim boven de voorliggende top uit februari 2020 rond 3.393 punten. Dit is een positief signaal en ondersteunt de visie dat de index de komende tijd verder omhoog zou kunnen.