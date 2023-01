Door Wouter Slot op vrijdag 13 januari 2023

Ook bitcoin weer interessant

De aandelenmarkten hebben de afgelopen maanden een sterk herstel laten zien, terwijl de cryptosector gebukt bleef gaan onder de aanhoudende stroom van oplichtingszaken en faillissementen. Ondanks het negatieve sentiment lijken ook crypto's nu echter onder de verkoopdruk vandaan te kruipen.

Bitcoin heeft de afgelopen week een sterke opleving laten zien. De grootste cryptomunt wist hiermee niet alleen terug te keren boven de laatste koersbodem, maar ook de langetermijn dalende trend af te breken. Deze dubbele verbetering heeft het technisch beeld flink doen opklaren.

Het herstel van bitcoin kan de komende tijd verder vorm krijgen met als richtpunt de oude top van augustus rond $25.200. Vanaf het huidige niveau zou de koers dus nog ruim 30% kunnen stijgen.

Het lijkt erop dat iedere speculant die zijn crypto's wilde verkopen dit inmiddels gedaan heeft en de verkoopdruk dus volledig is opgedroogd. De eerste koopjesjagers springen nu weer in de markt in de hoop een nieuwe bullmarkt mee te pakken. Voorlopig lijkt dit scenario nog ver weg, maar een serieus herstel ligt zeker binnen de mogelijkheden.