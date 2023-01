Door Wouter Slot op donderdag 12 januari 2023

Raakt de AEX vermoeid?

De beurs in Amsterdam weet na een vlakke opening tijdens het eerste uur weer wat op te lopen in de groene cijfers. Na ruim 1 uur handelen noteert de index een winst van 0,4% op 741,80.

Onder de hoofdaandelen ging Aegon aan kop meteen winst van ruim drie procent, na positieve opmerkingen door zakenbank Berenberg in een sectorrapport. Signify daalde daarentegen meer dan drie procent na een omzet- en winstwaarschuwing. In de AMX won Arcadis meer dan drie procent. Inpost verloor anderhalf procent. Ook Fastned moest flink wat terrein prijsgeven (-5%).

AEX index

De Nederlandse hoofdindex heeft sinds de start van 2023 een sterk koersverloop laten zien. De trend is overtuigend opwaarts gericht en de hogere toppen en bodems wijzen op aanhoudende vraag.

Inmiddels is de AEX aanbeland bij de belangrijke langetermijn weerstand rond 743 punten. Om het beeld verder te doen verbeteren, moet deze weerstand op basis van het dagslot worden gebroken.

Toch lijkt de index eerst wat nieuwe krachten te moeten verzamelen voordat er een serieuze aanval op de weerstand kan worden uitgevoerd. De RSI-indicator, die de kracht van de trend weergeeft, signaleert namelijk dat de opgaande trend wat vermoeid raakt.

Terwijl de AEX index de laatste dagen nieuwe hogere koerstoppen weet te vormen, doet de RSI dit niet meer. Deze divergentie wijst op een verzwakking van de trend en kondigt een mogelijke correctie aan. Met een korte terugval richting de laatste steun rond 730 punten zou de index even op adem kunnen komen om daarna de weerstand alsnog te doorbreken. Enige voorzichtigheid is dus geboden nu de weerstand is bereikt.