woensdag 11 januari 2023

AEX staat op uitbreken

De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend, maar wist al snel de openingswinst verder uit te bouwen. Een uur na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,7 procent hoger op 738,22 punten. Onder de hoofdfondsen steeg ASMI met 1,6 procent, terwijl ArcelorMittal 1,4 procent won. Adyen leverde 1,6 procent in. In de AMX won Corbion, nadat Barclays het aandeel op de kooplijst zette. Alfen gaf 7,9 procent prijs.

De beurs in Amsterdam komt door de sterke start weer wat dichter in de buurt van de belangrijke weerstandszone tussen 741 en 743 punten. In deze zone is de index afgelopen jaar al meerdere keren afgeketst en moest de beurs telkens een forse stap terug doen.

De afgelopen maanden heeft de AEX index echter een hogere koersbodem binnen de ruime neutrale fase weten te vormen. Dit wijst op aantrekkende vraag. De kans dat de index nu een succesvolle aanval op de weerstandszone kan inzetten is hiermee flink vergroot. Daarnaast hebben zowel de Duitse als de Franse beurs hun respectievelijke weerstanden al doorbroken.

Voor de AEX index zal het technisch plaatje flink opklaren wanneer de weerstandszone wordt gebroken. Er komt dan ruimte vrij om het herstel verder vorm te geven richting de oude top van 2021 rond 829,66, dit is tevens het all-time high.

De nieuwe hogere koersbodem dit is gevormd rond 688,24 doet nu dienst als eerste weerstand. Pas hieronder zal het langetermijn technisch beeld weer verzwakken.