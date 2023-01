Door Wouter Slot op dinsdag 10 januari 2023

De Franse beurs is opwaarts uitgebroken

De Franse beurs ligt er technisch beizen sterk bij. De CAC 40 index loopt wat voor op de Nederlandse beurs en is inmiddels door de weerstandszone van enkele oude toppen gebroken. Het technisch plaatje is hiermee flink opgeklaard en er is ruimte vrijgekomen voor een grotere stijging. Het volgende koersdoel ligt op de top van begin 2022 rond 7.384,86 punten.

De hogere koersbodem van de afgelopen maand is door de opwaartse uitbraak bevestigd. Dit wijst op toenemende vraag en lijkt de start van een stijgende trend in te luiden. Het technisch beeld blijft positief zolang de uitbraak boven de oude weerstand wordt vastgehouden. Een duidelijke terugval onder dit niveau zal de eerdere verbeteringen neutraliseren.